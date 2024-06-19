الامارات | محمد بن راشد للحجاج: عوداً حميداً لأرض الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، لحجاج بيت الله حجهم.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك لحجاج بيت الله حجهم.. وعوداً حميداً لأرض الوطن.. وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة».

وأضاف سموه: «الخدمة العامة للجمهور شرف.. فكيف إذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته».

وتابع سموه قائلاً: «نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال».

وبدأ حجاج دولة الإمارات، أمس، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفّرتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، كما بدأ حجاج 88 دولة بالنفير من منى (المتعجلون)، ويبدأ «المتممون» أداء طواف الوداع، وإتمام مناسك الحج.

‏وحث مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات حجاج الدولة على مراعاة قدسية المسجد الحرام، وأداء طواف الوداع بطمأنينة وخشوع، والحرص على تجنب الكثافة المتوقعة.

ومن المتوقع أن تبدأ أفواج حجاج الدولة بالعودة تدريجياً إلى أرض الوطن.