الامارات | «الإمارات للتطوير التربوي» تمدد التسجيل في «دبلوم الدراسات العليا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي، تمديد الموعد النهائي للتسجيل في برنامجي «دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة»، و«دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة» حتى 23 يونيو 2024، مشيرة إلى أن البرنامجين مخصَّصان لخريجي الجامعات وخريجي كليات التربية الذين لم يبدؤوا مسيرتهم المهنية، ويسعون إلى تطوير مهاراتهم التربوية العملية، وتعزيز مكتسباتهم العلمية، وامتلاك أدوات المستقبل، كما توفر الكلية منحاً كاملة، وتعزز من فرص العمل والتقدم الوظيفي.

ويعدُّ برنامجا دبلوم الدراسات العُليا في التربية ما قبل الخدمة، برنامجين مبتكَرين لتمكين الخريجين الطموحين من تلبية متطلبات سوق العمل في قطاع التربية في دولة الإمارات، ويقدِّمهما مجموعة متخصِّصة من الأكاديميين والخبراء في دعم نمو الخريجين وتطوير مهاراتهم المستقبلية العملية. وصُمِّمَ البرنامجان استناداً إلى مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات وفق أرقى الممارسات العالمية في قطاع التعليم.

ويتألَّف برنامج «دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة» من 28 وحدة دراسية، ويتألَّف «دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة» من 25 وحدة دراسية، وهما مُصَمَّمان خصيصاً للخريجين الطموحين الذين يتطلَّعون إلى العمل في مجال التعليم، ولا يملكون خبرة التدريس. ومن خلال البرنامجين، يتاح للطلبة فرصة اكتساب معرفة عملية ونظرية وبحثية، تعزز جودة الدعم الذي يقدمونه، مع تطوير مهاراتهم العملية.

وتعتمد برامج الكلية على 60% من التعليم العملي إلى جانب 40% نظري، بهدف صقل مهارات المعلمين الجدد، ورفع جاهزيتهم للعمل في مجال التعليم، وذلك من خلال برامج أكاديمية نوعية، وإطار كفاءة التربويين الجديد، لدعم تطور التربويين، والإسهام في تشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات.

ودعت كلية الإمارات للتطوير التربوي، المعلمين كافَّة، للتسجيل في البرنامج قبل إغلاق باب التسجيل، وبدء مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر المهني، من خلال التواصل مع مكتب الدعم الأكاديمي في الكلية على الهاتف رقم: 025099833، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

البرامج الأكاديمية

أكدت كلية الإمارات للتطوير التربوي، تقديمها مجموعة متنوعة ومتخصصة من المسارات والتخصصات التعليمية المعتمدة، بما في ذلك درجات الدراسات العليا والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج الدبلوم المهني. وقالت «تركز برامجنا على تقديم حلول بحثية تعليمية مبتكرة، تعزز من فرص التعلم وتتوافق مع رؤية الإمارات لتطوير التعليم والمدارس».

وأوضحت الكلية أن برامجها تتميز بجودتها وصرامتها، ما يمنح الطلبة المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارة، مشيرة إلى أن هذه البرامج تم تصميمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، ويتم تنفيذها من قِبل هيئة تدريس دولية متخصصة، ذات خبرة في مجالات البحث والتدريس من جميع أنحاء العالم.