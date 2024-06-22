الامارات | 23 ألف مخالفة بسبب «المخفي» على مستوى الدولة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 23 ألفاً و24 مخالفة بحق سائقين، بسبب «زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به»، وذلك بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث التي وقعت حسب نوع المخالفة.

وتوزعت المخالفات بين 8179 مخالفة في أبوظبي، و5083 مخالفة في دبي، و4651 مخالفة في الشارقة، و2293 مخالفة في عجمان، و1592 مخالفة في الفجيرة، و296 مخالفة في أم القيوين، و930 مخالفة في رأس الخيمة.

وأقر قانون السير والمرور الاتحادي نسبة التلوين 50% من الجانبين، الأمامي والخلفي للمركبة، وباللون الأسود فقط.

ونص على مخالفتين بشأن تلوين المركبة بصورة مخالفة هما: الأولى زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على ما هو مصرّح به، والثانية تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها، وغرامة كل منهما 1500 درهم، فيما يحظر على السائقين كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة دون تصريح، إذ تبلغ عقوبتها غرامة 500 درهم.

ورصدت إدارات مرورية من خلال دورياتها في الميدان مخالفات عدة في ما يخص حجب الرؤية، مثل العازل الحراري للزجاج الأمامي، واستخدام الشمسية أو التلوين العاكس والتلوين الضبابي على الزجاج بالنوافذ الجانبية أو الزجاج الأمامي.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي عدد مخالفات المسجلة بحق سائقين على مستوى الدولة بسبب تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها بلغ 2198 مخالفة، موزعة بين 1376 مخالفة في أبوظبي، و66 مخالفة في دبي، و427 مخالفة في الشارقة، و273 مخالفة في عجمان، وخمس مخالفات في أم القيوين، و34 مخالفة في رأس الخيمة، و17 مخالفة في الفجيرة.

وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يقبلون على تغيير وتركيب «المخفي»، خلال هذه الفترة من السنة، مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، معتبرين أنه وسيلة مهمة لحجب أشعة الشمس، ومنع دخولها وتأثيرها داخل المركبة، ومن ثم عدم رفع درجة حرارتها.

وذكر أحمد سعيد ورامي عزت ومحمد برعي وأبوعبدالله، أن تركيب «المخفي» يوفر نوعاً من الخصوصية للعائلات، خصوصاً عند التوقف أمام إشارات المرور، مشيرين إلى أن زيادة المخفي على الحد المسموح به من قبل إدارات المرور، تعيق الرؤية لدى السائقين، لاسيما خلال فترة الليل، وقد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وذكر آخرون أنهم لم يزيدوا نسبة تلوين زجاج مركباتهم على 30%، على الرغم من أن قانون السير والمرور سمح بالتلوين حتى 50%، معتبرين أن «هذه النسبة من التلوين آمنة بما يكفي للرؤية الخارجية أثناء القيادة».

وأكدوا أهمية تشديد الرقابة من الجهات المعنية على محال تركيب المخفي والزينة، خصوصاً خلال الأعياد والمناسبات الوطنية، إذ تسمح بتركيب المخفي على أجزاء من المركبة غير مسموح بتلوينها، أو تزيد من التلوين على النسبة القانونية، معتبرين أن تشديد الرقابة عليها سيحد من مخالفات السائقين على الطريق فيما يخص زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به.

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام السائقين عدم زيادة نسبة التلوين على المركبات على 50% من مستوى الرؤية الداخلية بالنسبة للزجاج الجانبي والخلفي، بما يحقق الرؤية المقبولة للطريق، موضحة أن تحديد نسبة تلوين الزجاج تم إقراره بعد دراسات وافية، لضمان عدم التأثير في مستوى الرؤية لدى السائقين، وهو ما يوجب على ملاك السيارات وسائقيها التقيد الكامل بهذه النسبة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق، وعلى ممتلكاتهم الخاصة والعامة.

وذكرت أنه يحظر بأي شكل من الأشكال وضع عازل حراري، أو تلوين أي جزء من الزجاج الأمامي للمركبة، وكل ما من شأنه أن يعيق رؤية السائق أثناء القيادة على الطريق.

تلوين زجاج المركبة.. «المخفي»

■ المسموح به

• تلوين زجاج المركبة بنسبة لا تزيد على 50%.

• التلوين يكون باللون الأسود.

• تلوين الزجاج الجانبي والخلفي فقط.

■ الممنوع

• تلوين الزجاج الأمامي.

• تلوين زجاج المركبات الثقيلة أو المركبات التي تحمل لوحات أجرة.

• وضع عازل حراري.

■ الخطورة

• يحجب الرؤية لمن بداخل المركبة.

• يعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر.