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أبوظبي.. تراث يتحدث عن نفسه

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تجسد مشاركة أبوظبي في موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية، الذي يقام في الفترة من 26 إلى 30 يونيو الجاري، تحت شعار «20 عاماً من الصون والتنمية البشرية»، حرصها على إبراز رسالتها الحضارية والإنسانية للعالم، وتسليط الضوء على غنى التراث الثقافي للدولة، وجهودها البارزة في مجال حفظ التراث. وتستعرض هيئة أبوظبي للتراث، من خلال جناح الدولة، مجموعة واسعة من عناصر التراث الإماراتي، إلى جانب تنظيم عددٍ من المسابقات التراثية، مثل «سباق الهجن» و«مزاينة الإبل» و«مسابقة المحالب»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. كما يزخر جناح الدولة بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في إطلاع الجمهور على الموروث الإماراتي الحي، منها عروض فرق الفنون الشعبية، والحرف اليدوية التقليدية وفنون الطهي الإماراتي، ومعارض للصور، وألعاب شعبية، وأمسيات شعرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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