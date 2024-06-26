الامارات | وفاة طفلين مواطنين في حريق بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفلان مواطنان (7 و8 سنوات)، إثر حريق شب في منزل العائلة بمنطقة الطويين بإمارة الفجيرة، وقد هرعت الفرق المختصة من الشرطة والدفاع المدني فور تلقيها البلاغ إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه، واستطاعت الفرق إنقاذ طفل بعمر خمس سنوات تعرض لإصابات بليغة جراء الحريق.

وورد بلاغ عند الساعة الثانية فجر أمس (الثلاثاء)، إلى غرفة عمليات الدفاع المدني يفيد بوقوع حادث حريق بمنزل، وفور وصول فرق الدوريات ومركبات الدفاع المدني، تعاملت مع الحريق من خلال تأمين المنزل وإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى دبا الفجيرة، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحريق.

وأعرب القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، عن تعازيه الحارة في وفاة الطفلين، (أحدهما طفلة بعمر ثماني سنوات، وطفل بعمر سبع سنوات)، وتمنياته لأفراد الأسرة المصابين الشفاء العاجل، سائلاً الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وروى عمّ الطفلين، عبدالله راشد سعيد، تفاصيل الحادث لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في الساعة 1:40 دقيقة ليلاً تلقى أشقائي (أعمام الطفلين) اتصالاً من والدة الطفلين تبلغهم بوجود حريق في منزلها، طالبة منهم النجدة نظراً إلى أن والد الطفلين كان في العمل، وعلى الفور قمنا بالاتصال بالجهات المعنية والتوجه نحو المنزل، الذي وجدناه يحترق، وقد تمكنا من نقل الطفل (حمد - 5 سنوات) إلى خارج المنزل، فيما حاولنا جاهدين فتح باب غرفة (طيف - 8 سنوات، ونايف - 7 سنوات)، لكننا لم نستطع نتيجة الضغط الكبير الناجم عن الحريق المشتعل في الغرفة والدخان الكثيف».

وأشار إلى أنه حاول وأشقاؤه كسر زجاج النوافذ حتى يتمكنوا من إخراج الطفلين اللذين كانا نائمين أثناء نشوب الحريق، لكنهم لم يتمكنوا إلى أن وصلت فرق الدفاع المدني التي عملت على تأمين المنزل، ونقلت الطفلين فوراً إلى المستشفى إلا أنهما توفيا إثر الحريق.

من جهته، جدد مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي، دعوته للجمهور إلى ضرورة التقيد بتعليمات واشتراطات الوقاية والسلامة والحماية المدنية، والالتزام بالإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية مع بدء فصل الصيف، والتي تحث على صيانة الخطوط الكهربائية والتأكد من صلاحياتها وسلامة التمديدات، خصوصاً مع مخاطر زيادة الأحمال الكهربائية الناجمة عن أجهزة التكييف.