الامارات | سقوط بَرَد وأمطار مختلفة الشدة على مناطق في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق في الدولة، أمس، هطول أمطار مختلفة الشدة راوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مع سقوط حبات البرد.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة «فلي» في الشارقة، شهدت هطول أمطار غزيرة وحبات برد صغيرة، فيما سقطت أمطار بين المتوسطة والخفيفة على «شوكة» و«مصيلي» في رأس الخيمة، والمدام في الشارقة. وكان المركز قد توقع تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية في الدولة، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة، وذلك من الرابعة عصراً حتى السابعة من مساء أمس.