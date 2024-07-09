الامارات | "دبي للرطب" يواصل الاستعدادات لدورته الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، استعداداته لانطلاق الدورة الأولى من "دبي للرطب"، والذي يقام من 27 يوليو ولغاية 3 أغسطس، في قاعة الرمال على طريق دبي العين.

ويتميز "دبي للرطب" باستحداثه أشواط تُقام للمرة الأولى على مستوى الدولة مثل " شوط الجهات الحكومية، نخلة البيت" بالإضافة إلى الأشواط الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الفعاليات، وذلك بهدف تعزيز قيمة النخلة، والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها، باعتبارها تمثّل رمزًا تراثيًا وثقافيًا مهمًا في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن اللجنة المنظمة تواصل عقد اجتماعاتها الخاصة بإطلاق "دبي للرطب"، الفعالية التي تُقام للمرة الأولى على مستوى إمارة دبي، وتلتقي وتُنسق مع الجهات والهيئات المشاركة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوفير الجهود، لضمان تحقيق أهداف ورسائل الحدث.

وبهذا الخصوص أكدت عنود البلوشي مدير "دبي للرطب"، ومدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن هذه المناسبة تعكس رؤية واستراتيجية المركز في حفظ وصون رموز التراث الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: لا نريد لهذه الشجرة أن تكون ماضياً نحتفي به فقط، بل نهدف للتوصل إلى استيعاب أفضل الممارسات العالمية في كيفية المحافظة على هذا التراث العريق، مشيرةً إلى أن فكرة "دبي للرطب" تقوم على تشجيع المواطنين على زراعة النخيل ضمن الأطر البيئية الصحيحة من أجل جودة إنتاج الرطب والمحافظة عليه وذلك سعياً من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتكريس ثقافة النخيل والرطب في أذهان مختلف الأجيال المتعاقبة.

وأشارت البلوشي إلى أن "دبي للرطب" يشكل فرصة حقيقية لتبادل المعرفة والخبرات بين أهل الرطب في الدولة من جهة، والمختصين والمزارعين من جهة أخرى للوصول إلى إنتاج أفضل أنواع التمور على مستوى العالم وكذلك تعزيز التنافسية المحلية والعالمية في صناعة التمور ومشتقاتها، مشيرةً إلى انتهاء القسم الأكبر من أعمال الإنشاءات الخاصة بالحدث، والذي سيضم العديد من الأقسام والمحلات الخدمية الخاصة بشجرة النخيل.

التحكيم والأشواط

أقرّت لجنة تحكيم "دبي للرطب" في اجتماعها المعايير التي سوف يتم بناءً عليها منح العلامات للمشاركين، وذلك وفق 5 نقاط رئيسية بمجموع 50 علامة تقسّم بالتساوي على: الحجم، النقاوة، اللّون، تساوي الأحجام، الجودة.

ويشمل "دبي للرطب" 11 شوط هي: "كاس الندر مفتوح، نخبة دبي، نخبة مفتوح، خلاص دبي، خلاص مفتوح، بومعان دبي، بومعان مفتوح، أكبر عذج دبي، أكبر عذج مفتوح، نخلة البيت مفتوح، نخلة الجهات الحكومية.