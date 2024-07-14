الامارات | عبدالله بن زايد نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة.

وتضمن التشكيل الجديد لحكومة دولة الإمارات الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد عبر منصة "إكس"، إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم.. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة، حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخربج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية".