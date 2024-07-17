الامارات | رئيس الدولة: الإمارات وإندونيسيا ستواصلان العمل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن الإمارات وإندونيسيا ستواصلان العمل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" : "سعدت اليوم بلقاء الصديق جوكو ويدودو في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والعمل المناخي وغيرها. وعبرت لفخامته عن عميق التقدير لدوره الشخصي المؤثر في تطور العلاقات الثنائية بين بلدينا. ستواصل الإمارات وإندونيسيا العمل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية".