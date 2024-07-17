الامارات | بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت لجنة المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 36، ودورة المرشحات التاسعة للعنصر النسائي، إجراء المقابلات الشخصية مع طلبة الثانوية العامة ممن استوفوا الشروط، وذلك في نادي الضباط بمنطقة الجداف.

وأكد سعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين الرجالي والنسائي ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي التي أصبحت اليوم وجهة لكافة المواطنين من الشباب والشابات الراغبين في الحصول على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي وعسكري مُتخصص ومتطور.

وبين أن آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

وحول الشروط، أكد العقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي تتمثل في، أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له/لها الحكم عليه/ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً، ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور، و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي – للغة الإنجليزية Emsat Achieve) ) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة ( TOFEL) بمعدل 500 درجة، أو شهادة (ILETS ) بمعدل 5 درجات، وأن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية –Emsat) )على 1000 درجة.

وأضاف العقيد حمد بن دعفوس المنصوري، أن شروط الاختيار للطلاب والطالبات المرشحين للالتحاق بشرطة دبي، تتمثل في ضرورة اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح.