رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، في قصر الشاطئ في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو ولي عهد دبي، الأحاديث الودية وهنأه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه ووطنه ورفعته.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معاهداً سموهما على بمواصلة السير على نهج القادة المؤسسين في العمل المخلص والعطاء وصون المكتسبات الوطنية لتبقى راية الإمارات عالية وتواصل مسيرة تنميتها ونهضتها المباركة وتحقيق تطلعات شعبها وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأجيالها.