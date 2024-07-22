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الامارات | محمد بن راشد: علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر ونحن حريصون على تطويرها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يوليو 2024

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس..

هدفنا الارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للشعبين الصديقين.. هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة إفريقية.. علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر، ونحن حريصون على تطويرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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