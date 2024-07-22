محمد بن راشد: علاقاتنا مع أفريقيا في تطور مستمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العلاقات مع أفريقيا في تطور مستمر.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدت مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس.. هدفنا الارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للشعبين الصديقين.. هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة أفريقية.. علاقاتنا مع أفريقيا في تطور مستمر، ونحن حريصون على تطويرها».