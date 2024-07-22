الامارات | حاكم الشارقة يوجه دائرة الموارد البشرية في الشارقة بمعاملة الموظفين في حكومة الشارقة من أبناء المواطنات بالإمارة مثل المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية في الشارقة بمعاملة الموظفين في حكومة الشارقة من أبناء المواطنات بالإمارة مثل المواطنين ومساواتهم في الكوادر الحكومية بغض النظر عن ولادتهم قبل أو بعد حصول الأم على الجنسية الإماراتية