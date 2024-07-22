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الامارات | حاكم الشارقة يوجه دائرة الموارد البشرية في الشارقة بمعاملة الموظفين في حكومة الشارقة من أبناء المواطنات بالإمارة مثل المواطنين

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية في الشارقة بمعاملة الموظفين في حكومة الشارقة من أبناء المواطنات بالإمارة مثل المواطنين ومساواتهم في الكوادر الحكومية بغض النظر عن ولادتهم قبل أو بعد حصول الأم على الجنسية الإماراتية

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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