الامارات | «ثلاجة الفريج» توزّع 500 ألف عبوة مياه وعصائر ومثلجات على العمال بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الحملة المجتمعية الإنسانية، «ثلاجة الفريج»، التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، فعالياتها، حيث أنجزت توزيع أكثر من 500 ألف زجاجة مياه باردة وعصائر ومثلجات، في أقل من ثلاثة أسابيع منذ إطلاقها في مطلع شهر يوليو الجاري، بهدف المساهمة في تخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.

ويجسد الإقبال على المشاركة في الحملة التي تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، وتستهدف مليوناً من عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات، خلال فترة الصيف، مبادئ التكافل الاجتماعي التي تسود مجتمع دبي وحرصه على دعم العمالة وإظهار التقدير لها.

وقالت مدير «فرجان دبي»، علياء الشملان: «تؤكد المشاركة الواسعة في حملة ثلاجة الفريج ونجاحها في توزيع أكثر من 500 ألف عبوة مياه وعصائر ومثلجات على العمال في دبي خلال أقل من ثلاثة أسابيع، على التزام مجتمع إمارة دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني، حيث يبرهن هذا التفاعل المجتمعي على أن العطاء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الأصيلة».

وقدمت الشكر إلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وسقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام على شراكتها في هذه الحملة الإنسانية، مؤكدة أن هذه الشراكة وفرت الدعم اللازم لمساندة العمال خلال وجودهم في الأماكن الخارجية خصوصاً خلال فصل الصيف، منوهة بدور المتطوعين الذين يلعبون دوراً حيوياً في نجاح جميع المبادرات الإنسانية النوعية التي تطلقها دبي وبما يؤكد رسوخ ثقافة العطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وتهدف الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تخفيف المخاطر الصحية على العمال المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على صحتهم.

وتعكس الحملة مساعي «فرجان دبي» لترسيخ التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال تقديراً لجُهودهم وتفانيهم في عملهم ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم.

وتستخدم «فرجان دبي» في إطار تنفيذها لحملة ثلاجة الفريج سيارات مجهزة تجوب مناطق إمارة دبي لتوزيع المياه والمشروبات الباردة والمثلجات على العمال وسائقي توصيل الطلبات، الذين يعملون في المناطق الخارجية بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي خلال فترة الصيف.

علياء الشملان:

. المشاركة الواسعة في الحملة تؤكد التزام مجتمع إمارة دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني.

. سيارات مجهزة تجوب مناطق دبي لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي.