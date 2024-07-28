الامارات | ضبط سائق يستعرض بمركبة على إطارين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي شاباً كان يستعرض بمركبة بطريقة خطرة في منطقة ند الشبا، من خلال قيادتها على إطارين فقط، مُخالفاً بذلك قوانين السير والمرور، ومعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وذلك بعد انتشار فيديو بالواقعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن شرطة دبي حجزت المركبة التي استخدمها السائق في الاستعراض من خلال الدوران على إطارين حول دوار بمنطقة ند الشبا، مُتباهياً بقدرته على القيادة.

وأكد التعرف إلى سائق المركبة واستدعاءه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات على السيارة المحجوزة، الذي يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجزها.

وحذر بن سويدان السائقين من القيادة بطيش وتهور بطريقة تعرّض حياتهم أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، مؤكداً عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات، إذ يؤدي الاستعراض بهذه الطريقة إلى حوادث ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة، مناشداً أفراد المجتمع الإبلاغ عن الظواهر السلبية، عبر خدمة «عين الشرطة»، أو عبر «كلنا شرطة» أو الاتصال على الرقم 901.