الامارات | إنشاء مركز تسوق وقفي لرعاية شؤون المساجد في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إنجاز 17% من أعمال البناء في مركز تجاري وقفي صديق للبيئة، يخصص ريعه لرعاية شؤون مساجد الإمارة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن حملة «أوقاف المساجد» التي تهدف إلى دعم صندوق أوقاف مساجد إمارة دبي، بغرض تشييد وقف خيري مستدام، يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ165 ألف قدم مربعة في منطقة الخوانيج، ويتألف من 29 محلاً تجارياً إلى جانب سوق استهلاكية كبيرة تتميز بأنشطة تسويقية وترفيهية، ومركز طبي متخصص، ومجموعة مطاعم وصالة لياقة بدنية، كما يتضمن مرافق صحية وخدمية وأعمال طرق وبستنة وتجميل ومواقف خارجية مظللة، ومصلى للرجال وآخر للنساء.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع: «إن حملة تشييد المركز التجاري في الخوانيج، تأتي ضمن سعي دبي إلى توسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات، ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف الخيري».

وتابع: «إن أعمال التشييد جارية على أكمل وجه، ليتم إنجاز المجمع التجاري في وقت قياسي، ووفق معايير الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة»، لافتاً إلى أن المشروع يعزز استراتيجية المؤسسة في بناء قطاع وقفي، يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعّالاً في قطاعات التنمية المختلفة.

وأوضح المطوع، أن قيم التكافل المجتمعي والإبداع والمرونة في تعزيز نتائج المشاريع الوقفية، تنطلق دائماً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوسيع أثره الإيجابي، مؤكداً أن مبدأ الوقف المستدام الذي تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية فيه، يحقق المنفعة، ويرسخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، ويظهر قدرة مجتمع الإمارات بجميع فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر، ومساندة المبادرات الخيرية. وحث الجهات العامة والخاصة والأفراد على الإسهام في دعم عمليات تشييد هذا الصرح الوقفي المستدام الذي يشكل نموذجاً مبتكراً من مشاريع ومبادرات المؤسسة المستدامة في رعاية المساجد على مستوى دولة الإمارات، وذلك لما يضيفه من الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية، ويرسخ دور الوقف في رفع جودة حياة الفرد والمجتمع.

وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لكُلفة الإنشاء نحو 40 مليون درهم، فيما تقدّر العوائد السنوية بنحو 8 ملايين درهم، وسيتم تخصيصها لتغطية مصروفات نحو 50 مسجداً من مساجد دبي التي ليس لها أوقاف أو مصارف تعود عليها.

ويتم تشييد مركز التسوق الوقفي، وفق المعايير الدولية للأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، حيث تعتمد تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والاستدامة، والاعتماد على تقنيات حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، والمياه المستصلحة، ومصادر الطاقة المتجددة، لتحسين نوعية البيئة للمباني، والحد من التأثير السلبي على النظام البيئي ورواد المركز التجاري.

. 8 ملايين درهم قيمة عوائد الوقف المتوقعة لتغطية مصروفات 50 مسجداً ليس لها أوقاف أو مصارف سابقة.

علي المطوع:

. حملة تشييد المركز التجاري في الخوانيج تأتي ضمن سعي دبي إلى توسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي المبتكرة.