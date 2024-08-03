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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي شاباً يبلغ 21 عاماً بغرامة 2000 درهم، لقيادته سيارة دون رخصة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته في طريق عام، وضبطته دورية مختصة، وتبين أنه لا يحوز رخصة قيادة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل اليقيني استقام على صحة الدعوى، بناء على ما ثبت من محضر الضبط، واعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات.

وإعمالاً للمادتين 100 و101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي اكتفت المحكمة بتغريمه مالياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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