الامارات | اعتماد التشكيل الجديد لمجلس الشباب للمواهب الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التشكيل الجديد لمجلس الشباب للمواهب الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية.

جاء ذلك، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام. ويختص مجلس الشباب للمواهب الحكومية بمجموعة من المسؤوليات والمهام تشمل مناقشة التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز ودعم المواهب الإماراتية الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، أن الهدف من مجلس الشباب للمواهب الحكومية هو دعم المواهب الشابة التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل وتصميم مستقبل الحكومة الاتحادية، وإشراكهم في تصميم سياسات الموارد البشرية، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية.

وقالت إن حكومة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وإشراكهم في صنع السياسات الحكومية، وإن المجلس سيسهم في تزويد حكومة دولة الإمارات بأفكار متجددة ورؤى شبابية طموحة تلبي تطلعاتهم المستقبلية.

من جهته، قال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «لطالما شكّل دعم القيادة الرشيدة للمواهب الشابة وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح اكتشافها وتنميتها، دافعاً لمنح الشباب كل السبل والأدوات للمساهمة في تعزيز المسارات التي تستثمر بالطاقات الشبابية، وتتيح لهم القدرة على تحديد المسارات الهادفة لبناء منظومة نوعية من الكوادر البشرية الحكومية ذات الكفاءات المتعددة، للعمل على تطوير الإنتاجية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. ونحن على ثقة بأن الشباب الإماراتي قادر على رفد مختلف القطاعات بالخبرات المتميزة التي تسهم في تحريك عجلة النمو والتطوّر».