الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق غرباً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً، وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً، و يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 07:18 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 20:17 و الجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 80 30

دبي 44 33 75 30

الشارقة 43 33 75 30

عجمان 41 32 70 35

أم القيوين 42 31 70 30

رأس الخيمة 44 33 65 30

الفجيرة 34 29 85 40

العـين 47 34 60 20

ليوا 46 31 70 25

الرويس 44 33 75 35

السلع 44 29 75 35

دلـمـا 43 31 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 85 45

أبو موسى 40 32 85 45