الامارات | محمد بن راشد: مسيرتنا الإنسانية تعبر عن هويتنا ومستمرون في الطريق الذي رسمه زايد وإخوانه منذ التأسيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أغسطس 2024

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة "إكس": "في عالم متحرك متدافع غير مستقر … لديك خياران .. إما أن تملأ العالم ضجيجاً دون أثر … أو تملأه تأثيراً دون ضجيج .. الإمارات اختارت أن تكون ذات أثر .. مسيرتنا الإنسانية تعبر عن هويتنا .. وعن طبيعتنا .. وعن ديننا .. ومستمرون في الطريق الذي رسمه زايد وإخوانه منذ التأسيس".