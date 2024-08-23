الامارات | تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في تايلند بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في تايلند بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت بعثة دولة الإمارات في بانكوك، مواطني الدولة المتواجدين في مملكة تايلند، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة في البلاد وخاصة المناطق الساحلية.
وأكدت البعثة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
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