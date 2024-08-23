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الامارات | تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في تايلند بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في تايلند بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت بعثة دولة الإمارات في بانكوك، مواطني الدولة المتواجدين في مملكة تايلند، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة في البلاد وخاصة المناطق الساحلية.
وأكدت البعثة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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