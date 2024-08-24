الامارات | فحص 168 حافلة في عجمان قبل انطلاق العام الدراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة النقل في عجمان مبادرة تحت عنوان «نقل مدرسي آمن ومستدام»، تزامناً مع بدء العام الدراسي 2024-2025، وتهدف المبادرة إلى فحص استباقي للحافلات في مقار المدارس للتأكد من سلامتها فنياً واستيفائها كل اشتراطات النقل المدرسي وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية واللائحة التنظيمية بشأن الاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي في إمارة عجمان.

وأوضحت الهيئة أنه تم فحص 168 حافلة مدرسية من مختلف مدارس الإمارة، لضمان استيفائها جميع المعايير اللازمة لضمان سلامة الطلاب خلال تنقلاتهم اليومية من وإلى المدارس. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الهيئة بتعزيز معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وضمان جاهزية الحافلات بشكل مستمر لتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة.

وأكدت هيئة النقل أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الاستباقية لتحسين جودة خدمات النقل المدرسي، وتقديم الدعم اللازم للمدارس لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، بما يعزّز ثقة أولياء الأمور ويؤمن تجربة نقل مدرسية آمنة ومريحة للطلاب.

وأشارت الهيئة إلى أنها ملتزمة بإحكام الرقابة على عمليات النقل المدرسي، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان سلامة الطلاب خلال رحلتي الذهاب والإياب. وتشمل هذه الرقابة مجموعة من الإجراءات والمعايير التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في خدمات النقل، ما يعزّز تجربة الطلاب الدراسية ويضمن سلامتهم اليومية. كما تقوم فرق المراقبين بتفتيش المركبات الخاصة غير المرخصة التي تُستخدم لنقل الطلاب، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

إضافة إلى ذلك، أوضحت الهيئة أن فرق الفحص ستواصل جولاتها الميدانية طوال العام الدراسي لضمان الالتزام المستمر بالمعايير المطلوبة، مع التركيز على فحص الجوانب الفنية للحافلات مثل أنظمة الفرامل، وأحزمة الأمان، وإجراءات الطوارئ. كما سيتم توعية مشغلي النقل المدرسي بأهمية الصيانة الدورية والفحص المستمر للحافلات، وذلك لضمان سلامة الطلاب على مدار العام.