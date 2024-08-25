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الامارات | أنور قرقاش: جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية مستمرة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية مستمرة، ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن.

وكتب معاليه تدوينة على منصة " إكس" قال فيها: "تستمر جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن باعتبار ذلك أمر حيوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام. تمثيل النساء في المحادثات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء السلام والازدهار المستدام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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