الامارات | 30 كلم السرعة القصوى للقيادة قرب المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم تجاوز السرعة القصوى في طرق مناطق المدارس، المقررة بـ30 كيلومتراً في الساعة، للحفاظ على سلامة الطلبة. وبثت فيديو عبر حساباتها الرسمية على موقع «إكس»، دعت فيه السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة.

وحدّدت ستة محاذير للسائقين، عند مرورهم قرب المدارس، هي الانشغال بغير الطريق، وتجاوز السرعة المقررة، وعدم الانتباه لعلامات التوقف والممرات الجانبية وإشارات المرور ومعابر خطوط المشاة، وعدم الاستعداد للمواقف الطارئة وغير المتوقعة، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والوقوف العشوائي.

وأكدت أنها استعدت للعام الدراسي لتأمين عودة الطلاب إلى الدراسة، مشيرة إلى تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ‏لتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة للطلبة أثناء النزول من المركبة حتى الوصول إلى باب المدرسة. ونفذت إدارة الإعلام الأمني برنامج توعية لتعزيز الثقافة المرورية تزامناً مع بدء العام الدراسي، حثت الآباء من خلاله على متابعة أبنائهم، والالتزام بالقيادة الآمنة، وبالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف».