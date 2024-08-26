الامارات | عبر رسالة صوتية مسجلة.. رئيس الدولة يهنئ الطلبة ببدء العام الدراسي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة صوتية مسجلة لطلاب المدارس والمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال سموه في الرسالة الصوتية التي أذيعت خلال الطابور المدرسي في أول أيام العام الدراسي:

"أبنائي وبناتي الطلاب وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة، أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

عيالي.. بداية أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته، قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم.

أبنائي وبناتي أنتم مستقبل هذا الوطن والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا حاضرها ومستقبلها.

واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

ومن المهم أن نركز على التعاون الأسر والمدارس، فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبناءهم.

وأريد التأكيد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا، سواءً عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية.

بارك الله فيكم أبنائي وبناتي وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع."