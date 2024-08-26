الامارات | محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا .. وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .. ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا .. نتفاءل ببداية العام الدراسي .. ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها.. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله ."