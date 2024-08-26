الامارات | كيف تكتب وصيتك وإجراءات توثيقها ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أرغب في كتابة وصيتي، ما هي الإجراءات القانونية بشأنها ؟ وكيف أوثقها لدى الجهات الرسمية ؟



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

الوصية تكتب بصيغة شرعية وقانونية ويفضل صياغتها بمعرفة محامي لما لها من شروط وضوابط، وتوثيقها بحسب نص المادة 9/ 3 من قانون الأحوال الشخصية لدى المحكمة الشرعية، إذ لا يختص بذلك كاتب العدل بحسب قانون تنظيم مهنة كاتب العدل لسنة 2022 الذي يقصر اختصاص كاتب العدل على توثيق وصايا غير المسلمين، ويحظر تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين م 16/ 3..



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