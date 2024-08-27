الامارات | شرطة دبي تكثّف جهودها الميدانية في حملة «يوم بلا حوادث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت شرطة دبي العام الدراسي الجديد، بخطة أمنية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة وأولياء أمورهم والكوادر التربوية ومستخدمي الطريق.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء سيف مهير المزروعي، إن حملة «يوم بلا حوادث»، انطلقت فعالياتها في الـ26 من أغسطس الجاري في أول يوم دراسي، وتأتي ضمن المبادرات والجهود التي تنظمها وزارة الداخلية، وذلك لتقويم سلوك السائق من خلال الشراكة بالمسؤولية، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ولتحقيق أعلى معدلات النجاح في المؤشر الوطني، وتشجيع وحث الجمهور على المشاركة الفاعلة في الحملة، وسيتم خصم أربع نقاط مرورية للملتزمين من خلال التوقيع على التعهد عبر الرابط الخاص بوزارة الداخلية.

وأكد اللواء سيف المزروعي، حرص شرطة دبي على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس،‏ من خلال تسخير جميع إمكاناتها بتوزيع الدوريات الأمنية وأفراد الشرطة أمام المدارس والطرق المجاورة لها وفي التقاطعات، لتنظيم حركة السير والمرور للمركبات، وتأمين دخول وخروج طلبة المدارس، تحت إشراف مديري الإدارات العامة ونوابهم ومديري المراكز ونوابهم وكذلك الضباط ذوي الرتب العليا، مؤكداً أن سلامة الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، تُعدُّ أولوية قصوى لدى شرطة دبي.

وأشار المزروعي إلى أن الحملة حققت نجاحاً في الأعوام السابقة، نتيجة الالتزام من السائقين وأولياء الأمور بالقوانين المرورية، وهو ما أسهم في تحقيق عودة آمنة للحياة المدرسية، لافتاً إلى أن الحملة تسعى إلى إتاحة الفرصة لأفراد الجمهور للمشاركة في إنجاح فعالياتها من خلال خلق روح التحدي لديهم عبر تجنب الأخطاء المرورية، وزيادة نسبة الوعي من خلال تقليل عدد المخالفات، وخفض معدل الحوادث.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن شرطة دبي وضعت الخطط المرورية التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للطلبة وأولياء أمورهم، حيث قامت بتوزيع الدوريات المرورية أمام المدارس وفي التقاطعات والطرق الداخلية، لإدارة حركة السير في الإمارة، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وكذلك تنظيم عملية دخول الطلبة إلى مدارسهم، إلى جانب التأكد من معابر المشاة، لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة، وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي أعدت خطة تسويقية للمبادرة من خلال الفيديوهات التوعوية، ونشر التوعية في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي وموظفي الدوائر الحكومية، وعبر الملصقات التوعوية، ونشر بوستر الحملة في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، وكذلك في المراكز التجارية، وفي اللوحات الذكية في جميع شوارع الإمارة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة الاتصالات، ومؤسسة دو، لتوعية الجمهور، وتقديم محاضرات توعوية لمعاهد تعليم قيادة السيارات، وشركات توصيل الطلبات.