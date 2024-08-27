الامارات | تدريب ممرضي المدارس على اكتشاف سمنة الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - درّبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كادر التمريض المدرسي والكادر المساند من معلمي التربية البدنية، لتحسين مهاراتهم، دعماً للبرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين.

وعقدت الوزارة ورشاً في ديوانها بدبي، ومعهد تدريب المعلمين بعجمان، وفي الشارقة، وركّزت على تسجيل القياسات الإنثروبومترية للطلاب من سن 5 إلى 17 سنة، بهدف وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات المتعلقة بالرصد المبكر لمؤشرات السمنة لدى الفئات العمرية المستهدفة على المستوى الوطني وتحليلها، ما يسهم في تعزيز فعالية السياسات الصحية الوقائية واتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية دقيقة في مجال الصحة العامة.

واستمرت

الورش التدريبية أربعة أيام، وهي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإدارة البرامج الصحية المعززة لجودة الحياة.

وهدف التدريب إلى تعزيز القدرات الفنية للممرضين والممرضات في المدارس لقياس الوزن والطول بدقة، باتباع المعايير المعتمدة للقياسات الأنثروبومترية، ما يضمن الحصول على بيانات تُسهم في تحديد مدى انتشار السمنة بين الطلاب.