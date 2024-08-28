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الامارات | مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ المرأة شريكة الرجل وقلب العائلة وبانية الوطن

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ المرأة شريكة الرجل وقلب العائلة وبانية الوطن، وأنّ تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وأنّ تسليحها بالوعي يرتقي بفكرها، وفكرها يرتقي بالأجيال التي تنشئها، تعلمت من سموّه أن المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال، ويجب على المجتمع أن يساندها في جميع أدوارها، وأنّ النساء يصنعن العائلة والعائلة تصنع الوطن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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