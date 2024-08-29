الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة نموذج ملهم وشريكة في صنع الحاضر والمستقبل    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية خلال مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارات.

وأعرب سموهما، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، عن اعتزاز سموهما بالمرأة في الإمارات، وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر الدولة ومستقبلها.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمّل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها».

وأضاف سموّه: «في (يوم المرأة الإماراتية) نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات، التي تعمل بتفانٍ وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني، لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم.. نحتفي بها أمّاً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية.. نحتفي بها في بيوتنا.. وفي مؤسساتنا ووزاراتنا.. وفي جهاتنا المدنية والعسكرية.. ونحتفي بها في قطاعنا الخاص».

كما نوّه سموّه «بإنجازاتها وأعمالها، وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة».

وقال سموّه أيضاً: «تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشراً في ملف المرأة، منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي، وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية، وأمانها الاجتماعي.. وتتصدر في 42 مؤشراً إقليمياً.. والقادم أفضل، بإذن الله».

وأضاف سموّه: «لها منا كل التقدير والعرفان، ليس يوماً في العام، بل في كل الأيام والأعوام».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أنه بدعم القيادة، تقدم الإمارات نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم. بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل».

كما هنأت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نساء وفتيات دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية.

ووجهت سموّها كلمة بهذه المناسبة قالت فيها: «تحية فخر واعتزاز لكِ، ابنة الإمارات، لقد نلت ثقة وتقدير واحترام القيادة الرشيدة، وألهمت الإمارات والعالم بإنجازاتك التاريخية النوعية في شتى المجالات، وبواقع زاخر بالريادة والتمكين يدعونا لمضاعفة الجهود، ورفع سقف تطلعاتنا لمستقبل مشرق بالإبداع والاستدامة، وتحقيق مكاسب مقبلة تواكب مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».

كما قالت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في كلمة ألقتها نيابة عن سموّها وزيرة دولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، خلال الحفل الذي نظمته «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن قيادتنا الرشيدة أولت المرأة كل اهتمام، ووضعت الاستراتيجيات والخطط الرامية لتكون المرأة عنصراً بشرياً ممثلاً في كل مجالات التعليم والعمل، منحتها الفرص واستثمرت في طاقاتها وإمكاناتها لتكون الإمارات النموذج الأول على مستوى العالم في الارتقاء بمكانة المرأة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت سموّها بنجاح المرأة في شركة «أدنوك» في استثمار فرص التدريب والتطوير، ما عزز إمكاناتها وقدراتها العلمية والمهنية، وجعلها قادرة على مواكبة مستجدات التقنية والتحول الرقمي.

وأثنت سموّها على العديد من النماذج النسائية اللاتي شاركن في تعزيز الإنتاجية في شركة «أدنوك»، وأظهرن للمجتمع مدى كفاءة المرأة الإماراتية في هذا القطاع المهم، فالمرأة في شركة «أدنوك» تدرك مسؤولياتها وأدوارها المختلفة، وأن ما تبذله من جهد في نجاح مهامها هو جزء لا يتجزأ من واجبها في خدمة وطنها.

محمد بن زايد:

في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات قدمت المرأة نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها.

محمد بن راشد:

الدولة تحتفي بالمرأة أُماً ومربيةً وشريكة في التنمية.. ونحتفي بها في بيوتنا ووزاراتنا وجهاتنا المدنية والعسكرية وقطاعنا الخاص.

منصور بن زايد:

الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية.

الشيخة فاطمة بنت مبارك:

ابنة الإمارات نالت ثقة القيادة، وألهمت العالم بإنجازات نوعية.