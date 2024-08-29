الامارات | حمدان بن محمد: الانضمام إلى المؤسسة العسكرية وسام عزة وشرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الاحتفال الذي أقامته كلية «زايد الثاني العسكرية»، بحضور وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وكبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، بمناسبة تخريج الدورتين الـ41 والـ42 للضباط الجامعيين، وذلك بمقر الكلية بمدينة العين.

وتابع سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والحضور فيلماً يوثق لعمليات التدريب التي تخللت الدورتين الـ41 و42، وما شملته من محاضرات نظرية وتدريبات عملية، هدفت إلى إعداد المنتسبين على أفضل وجه ممكن، وإمدادهم بالعلوم العسكرية والتطبيقية التي تمكنهم من تحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء، للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الخريجين الأوائل، حيث هنّأ سموّه خريجي الدفعتين، معرباً لهم عن صادق أمنياته بالتوفيق في حياتهم العملية، ودعاهم إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في الانضباط والتفاني في خدمة الوطن، وتسخير طاقاتهم وخبراتهم ومعارفهم بأسلوب يسهم في توطيد دعائم رفعة دولة الإمارات، ودفع مسيرة النماء المباركة التي تمضي فيها نحو المستقبل بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأن يكونوا دائماً في مقدمة الصفوف في شتى ميادين العطاء، من خلال وجودهم في صفوف القوات المسلحة، تأكيداً للقيم الإماراتية السامية والأهداف النبيلة التي تسعى الدولة حثيثاً لتحقيقها، وفي مقدمتها نشر أسباب السلام والتفاهم، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار في مختلف ربوع العالم.

وأكد سموّه أن رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول إلى أرفع درجات الجاهزية للمستقبل، لضمان حسن الاستفادة من كل ما يحمله من فرص تقدم ونماء، وتأكيد القدرة الكاملة على التصدي لما قد يأتي به من أشكال مختلفة من التحديات، هي الأساس الذي تنطلق منه القوات المسلحة في تطوير قدراتها الدفاعية، ورفع كفاءتها الميدانية، سواء على مستوى إعداد الكادر البشري وتزويده بأحدث العلوم العسكرية وأفضل المهارات التكتيكية والاستراتيجية أو على صعيد التجهيزات والقدرات والتقنيات الدفاعية الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الانضمام إلى المؤسسة العسكرية هو وسام عِزّة وشرف يحمله كل من ينتمي إليها بمسؤولية كبيرة تجاه الوطن، للذود عن حياضه، وحماية مكتسباته، وتكريس إنجازاته من أجل الوصول إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار بتحقيق ما حددته القيادة الرشيدة من مستهدفات تنمويّة طموحة، غايتها أن تظل راية الإمارات عالية خفّاقة، وأن تبقى هذه الراية الغالية أينما ارتفعت بشيراً للخير والرخاء.

كما هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبناء الدول الشقيقة والصديقة من خريجي الدورتين الـ41 والـ42 للضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير عون لبلادهم في المضي في سبل التنمية على تنوع أشكالها سعياً لتحقيق مستويات أعلى من التقدم والازدهار.

وأعرب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به كلية زايد الثاني العسكرية، كمصنع للرجال مهمته تخريج صفوف من الكوادر المؤهلة بأفضل مستوى ممكن من التميّز في مجالات العلوم العسكرية، وفق أرقى المعايير، وأكفأ الممارسات العالمية، ليزيدوا من منعة الإمارات، وتأكيد قدرتها على ردع أي خطر يتهدد أمنها أو قد يسعى لعرقلة جهودها الرامية لبناء مستقبل عنوانه الأمل، وسمته العمل، وثماره مزيد من الرفعة والازدهار.

• حمدان بن محمد: رؤية وتوجيهات محمد بن زايد ومحمد بن راشد أساس تنطلق منه القوات المسلحة في تطوير قدراتها الدفاعية ورفع كفاءتها الميدانية.