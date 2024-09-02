الامارات | وزارة الصحة تستقطب الخبرات العالمية لعلاج السمنة وإدارة الوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركة "نوفو نورديسك فارما الخليج"، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، تشمل استحداث الدليل العلمي الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن، والتعاون في حملة توعوية لرفع الوعي الصحي بأمراض القلب والشرايين ومضاعفاتها.

يأتي توقيع المذكرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصحة العامة، ودعما لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عنها لتعزيز جودة الحياة من خلال نظام صحي بمعايير عالمية.

وقع مذكرة التفاهم، في مقر الوزارة بدبي، سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وجايا جو فيندان ثيا جاراجان المدير العام لشركة "نوفو نورديسك فارما الخليج"، بحضور الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية.

تنص المذكرة على توظيف الابتكارات لبناء القدرات الفاعلة في استحداث الدليل العلمي الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن لدى البالغين، بمشاركة جميع الجهات الصحية في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، لتخفيف العبء الصحي والاقتصادي للسمنة داخل الدولة، والتوعية بأمراض القلب والشرايين ومضاعفاتها.

وأكد الدكتور حسين الرند أن مكافحة السمنة، أولوية استراتيجية في المبادرات والبرامج الوطنية الصحية، بناء على توجه حكومة الإمارات لرفع مستوى الصحة العامة، وتعزيز الوقاية والوعي لدى أفراد المجتمع، بمضاعفات السمنة.

وأضاف أن الوزارة تحرص على إدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية، لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة.

وذكر أن قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، يعمل بشكل منسق لترسيخ نهج متكامل بناء على خارطة طريق مشتركة، لتحسين نتائج المؤشرات الوطنية الصحية الخاصة بالأمراض غير السارية، وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتخفيض نسبة انتشار السمنة في الدولة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات 2031.

وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة "نوفو نورديسك فارما الخليج"، في استقطاب الخبرات العالمية، لتقديم حلول مبتكرة وفعالة لتحدي السمنة في مجتمع الدولة، ضمن خطة الوزارة لتوسيع شبكة الشركاء والخبرات العالمية، بهدف دعم البرامج الوطنية لمكافحة السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي، بتوفير أحدث البروتوكولات العلاجية والتوصيات الغذائية المعتمدة عالميا لتشخيص وعلاج حالات السمنة وإدارة الوزن بشكل فعال.

من جهتها أوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة، أن المذكرة ستعزز من جهود الوزارة الرامية لإعداد الدليل العلمي الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن، بناء على مراجعة عدة أدلة إرشادية إقليمية وعالمية، لتعزيز مكافحة السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري وأمراض القلب والشرايين.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق المستهدفات الصحية الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة.

من جانبه قال جايا جو فيندان ثيا جاراجان:"نتطلع أن تساهم خبرتنا العالمية في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في مجال الأمراض غير السارية، وتعزيز الوعي المجتمعي لاتباع أنماط الحياة الصحية في دولة الإمارات".