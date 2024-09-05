الامارات | محمد بن راشد يبحث مع النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي آفاق الشراكة الاستراتيجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في دار الاتحاد بدبي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الدولة.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالشيخ فهد يوسف سعود الصباح، والوفد المرافق، في مستهل اللقاء الذي استعرضا خلاله مجمل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها والارتقاء بها، في ضوء ما تشهده من تقدم مستمر ضمن مختلف مسارات التعاون التي تعززت بتوقيع جملة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، ضمن عدد من القطاعات التنموية الحيوية، وذلك في سياق الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عُقدت أعمالها في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن التطور الكبير الذي تتسم به العلاقات الإماراتية الكويتية ليس وليد البارحة، لكنه ثمرة روابط أخوية وطيدة جمعت الدولتين منذ أمد بعيد، وترسّخت دعائمها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ صباح السالم الصباح، وأخيه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراهم جميعاً.

وأشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى أن مسيرة النماء المباركة التي تمضي فيها الإمارات والكويت يداً بيد، وما يجمعهما من روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية عميقة، لا تلبث أن تنمو وتزداد قوة وصلابة يوماً بعد يوم، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في ضوء توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر حول أهمية إيجاد جميع البدائل والمقومات التي تكفل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب سموه عن صادق أمنياته للشقيقة الكويت وشعبها المعطاء مزيداً من العزة والرفعة والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً سموه كامل تقديره لما تضطلع به دولة الكويت من أدوار محورية ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما لها من ثقل نوعي ومكانة مرموقة تحظى بكل الاحترام والتقدير على المستويات كافة، خليجياً وعربياً ودولياً.

وقد تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي على مستوياتها السياسية والاقتصادية والثقافية، والمأمول لها مزيد النجاح والتميز على المديين القريب والبعيد، خصوصاً في ما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، مدعوماً بنتائج استثنائية حققها العام الماضي، وكذلك على صعيد التبادل السياحي في ضوء مقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارات والكويت، مع تأكيد أهمية إشراك القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار لاستكشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها تعظيم فرص الجانبين، في تنمية شاملة ومستدامة تواكب الطموحات الكبيرة للبلدين، وتكفل المستقبل الأفضل للشعبين الإماراتي والكويتي.

كما بحث الجانبان مستقبل العمل الخليجي المشترك، وأهمية التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودفعه قدماً ضمن مختلف مساراته، بما يسهم في تعزيز فرص المنطقة في التنمية، وتوسيع آفاق التقدم لجميع دول المجلس، بشراكة تتكامل فيها الأدوار وتتضافر فيها الجهود، من أجل غد أفضل للجميع.

وتطرق اللقاء إلى بحث أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التغلب على التحديات التي تشهدها المنطقة، بأسلوب يضمن نشر وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، ويسهم في إرساء أسس السلام الشامل والعادل.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين.