الامارات | محمد بن راشد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لـ«نيسان» العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي حريصة على منح مجتمع الأعمال، سواء المحلي أو العالمي، التسهيلات كافة التي تمكّن شركاته ومؤسساته - على تنوع أنشطتها وتباين حجم أعمالها - من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسّع، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة، بمنظومة اقتصادية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل، تدفعها رؤية واضحة لمتطلبات التنمية المستدامة ورغبة حقيقية في تمكين مختلف القطاعات الاستثمارية من النمو والازدهار، انطلاقاً من دبي التي أخذت على عاتقها عهداً بأن تكون داعمة لكل فكر خلّاق وطموح، هدفه تقديم قيمة حقيقية مضافة تخدم الإنسان وتسهم في تحسين نوعية حياته.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور العالمية، الرائدة في مجال صناعة السيارات، ماكوتو أوشيدا، في دار الاتحاد بدبي.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع مسؤول شركة نيسان مجمل أعمال الشركة العالمية في المنطقة بصورة عامة، وفي دولة الإمارات خصوصاً، كونها من الأسواق الرئيسة لنيسان في منطقة الخليج، حيث تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفرص النمو الجديدة لشركات السيارات، في ضوء معدلات التقدم الاقتصادي الكبيرة المتحققة للدولة، والتطور المستمر في المشهد التنموي في دبي، واستقطابها أعداداً متزايدة من الكفاءات والمواهب والمشاريع الكبرى التي تجد فيها المناخ الملائم للنمو والازدهار.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على بناء وتوثيق شراكات مثمرة مع كبريات شركات صناعة السيارات في العالم، لتعزيز مكانتها كنقطة محورية لسوق السيارات العالمية، مع اعتزام دبي تطوير أكبر سوق للسيارات على المستوى العالمي، واستهداف ربطه مع 77 ميناء حول العالم، بما يجعل دبي ضمن أهم أسواق السيارات عالمياً، تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33) الرامية لأن تكون معها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتطرق اللقاء إلى الكيفية التي يمكن من خلالها لشركات صناعة السيارات العالمية، الاستفادة من الفرص التي تتيحها دولة الإمارات لتوسيع أعمالها في أسواق جديدة، وتعزيز فرص النمو طويل الأجل في صناعة عالمية دائمة التطور والنمو، في ضوء القدرات اللوجستية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي، وارتباطها بأهم الأسواق في المنطقة والعالم، ما يجعلها قاعدة مثالية لشركات السيارات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك في إطار اللقاء الأسبوعي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من أعيان البلاد وقيادات الأعمال والمستثمرين.

وكانت «نيسان» قد كشفت في وقت سابق عن سيارتها الجديدة كلياً من طراز «باترول» للعالم انطلاقاً من الإمارات، ما يعكس تقدير قطاع صناعة السيارات العالمي للمكانة المتميزة التي تتمتع بها السوق الإماراتية كمركز رئيس لتجارة السيارات في المنطقة.