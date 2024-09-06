الامارات | أنور قرقاش: أبو عمّار له في قلوبنا كل المحبة والاحترام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحظى بمحبة واحترام في قلوب أبناء الإمارات، محتفياً بالذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال معاليه، اليوم، عبر تدوينة في حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تحتفي الإمارات هذه الأيام بمرور 43 عاماً من حكم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لإمارة عجمان".

وختم بالقول: "أبو عمّار، حفظه الله، له في قلوبنا كل المحبة والاحترام، هنيئاً لنا في الإمارات بأن حبانا الله بقيادات حكيمة ومحبة لشعبها وساعية لرفعة الوطن".