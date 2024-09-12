الامارات | عنقود نجمي في سماء الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن عنقود نجمي في سماء الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2024
التقط مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي العنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو، يقدر عدد نجومه بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عنا 55 ألف سنة ضوئية. يحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره، ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة. على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.
هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الاسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة.
تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش، مساء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.
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