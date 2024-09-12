الامارات | عنقود نجمي في سماء الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2024

‏التقط مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي العنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو، يقدر عدد نجومه بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عنا 55 ألف سنة ضوئية. يحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره، ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة. على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.

‏هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الاسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة.

‏تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش، مساء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.