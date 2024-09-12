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الامارات | عنقود نجمي في سماء الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن عنقود نجمي في سماء الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2024

‏التقط مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي العنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو، يقدر عدد نجومه بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عنا 55 ألف سنة ضوئية. يحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره، ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة. على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام. 

 

‏هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الاسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة.

 

‏تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش، مساء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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