حمدان بن محمد يزور مقر وزارة الخارجية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وبحثا معاً تطلعات القيادة لدور دولة الإمارات لتعزيز السلام والتنمية والتعاون الدولي، كما اطلع سموهما على أوجه التطوير والتعاون المستقبلي بما يواكب رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات الوطنية والإقليمية والجهود المشتركة والمستمرة التي تسعى لها دولة الإمارات لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وسبل مواكبة التطلعات الطموحة لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.. لمواصلة التنمية وتقدمها الحضاري وتحقيق الازدهار المستدام للشعب الإماراتي.

وأكد سموهما خلال اللقاء - على أهمية السلام في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على المصالح الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كدولة خير وعطاء وراعية للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الأربعاء، إلى ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث أشاد سموه بمنظومة العمل في وزارة الخارجية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. ودور الوزارة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين دول العالم، وبناء شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة.

رؤية مشتركة

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تكامل جهود وزارتي الدفاع والخارجية في مجالات الشراكات الدولية والعلاقات الاستراتيجية في إطار الدبلوماسية العامة، وذلك ضمن عدد من القطاعات الحيوية أبرزها الثقافة، العلوم، الصحة، والطاقة.

كما تناول الجانبان الأطر العامة لصياغة السياسة العليا للأمن الوطني والسياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتأكيد على تعزيز ريادة الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني دولة الإمارات، والرعايا الأجانب، وتعزيز القدرات الدبلوماسية الإماراتية في دعم السياسات الدفاعية والأمنية.

وأكد سموهما - التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وضمان أن تكون مبادئ السلام والاستقرار والازدهار هي الموجه الأول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. تأكيداً على مكانة دولة الإمارات كقوة فاعلة في معالجة القضايا العالمية من منظور محلي وإقليمي وعالمي.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية.