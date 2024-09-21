زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية.. تغطية خاصة ومستمرة من مركز الاتحاد للأخبار

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية الصديقة تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة.

ستكون هناك تغطية خاصة ومواكبة مستمرة عبر منصات مركز الاتحاد للأخبار، وعبر قناتي أبوظبي والإمارات يوم الاثنين 23 سبتمبر الساعة 4:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ولمتابعة الزيارة عبر الموقع الإلكتروني يمكنكم زيارة الرابط التالي: تغطية خاصة.. زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية.