الامارات | ضبط 3779 سكوتراً ودراجة هوائية كهربائية مُخالفة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط مركز شرطة نايف في دبي 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وقال مدير مركز شرطة نايف بالنيابة في شرطة دبي، العميد خبير عمر موسى عاشور، إن قيادة الـ«سكوترات» والدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن غير المخصصة لها تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، كما أن قيادتها على الطرق العامة تتسبب في إرباك السائقين، لذلك تحرص شرطة دبي على سلامة مستخدمي تلك الوسائل وسلامة مستخدمي الطريق من خلال حملات التوعية المستمرة بشكل دوري، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

وأفاد العميد عمر عاشور بأن مركز شرطة نايف أطلق حملة لتعزيز الوعي باستخدام «السكوترات» والدراجات الهوائية والكهربائية وضبط المخالفة منها في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور منذ بداية العام الجاري، وأدت هذه الحملة إلى حجز 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية في الأشهر الثمانية الماضية، منها 2286 دراجة هوائية، و771 دراجة كهربائية، و722 سكوتراً.

وأكد أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز السلامة المرورية بين مستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الهادف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

وشدد على أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند قيادة «السكوترات» والدراجات الهوائية أو الكهربائية، ومن ضمنها قيادة الدراجة في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص، وعدم قيادة الدراجة في المسارات المخصصة لرياضة الجري أو المشي، وعدم إضافة راكب على السكوتر الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من سلطة الترخيص عند قيادة الدراجة، والسير باتجاه حركة المرور دائماً وليس العكس والالتزام بالمسارات.

وأكد على أهمية النزول من الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وترك مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى والمشاة، وعدم إدخال إضافات أو تعديلات جوهرية على الدراجة، وعدم السماح بسحب الدراجة بأي مركبة أو سحب أي شيء بالدراجة، بالإضافة إلى استخدام الأنوار الخلفية والجانبية في الدراجة، وارتداء الخوذة، واستخدام الجاكيت الفسفوري، وتجنب القيادة ليلاً أو في الحالات الجوية المتقلبة.

ودعا العميد عمر عاشور سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، وكذلك الالتزام بكل مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح بالقيادة فيها لضمان حماية الناس.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، مشيراً إلى اهتمام شرطة دبي بتعزيز الوعي بين جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وناشد العميد عمر عاشور أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، متمنياً السلامة للجميع.

العميد عمر موسى عاشور:

قيادة الـ«سكوترات» والدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن غير المخصصة لها تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق.