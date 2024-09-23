الامارات | حمدان بن محمد يهنئ السعودية باليوم الوطني الـ 94

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة يومهم الوطني الـ 94

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر": "نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده أخي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94 ... نسأل الله أن يديم عز المملكة ويزيدها رفعةً وأن يديم أخوتنا ومحبتنا."