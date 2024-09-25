كلية ليوا تدشن فرعاً لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE" على منصتها الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت كلية ليوا ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع الإمارات مقراً لفرع المعهد على منصة الكلية الإكتورونية ويهدف هذا الفرع إلى تعزيز التعاون من الجانبين لدعم وتشجيع البحوث التي يقوم بها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك تزويد الطلبة بأحدث المستجدات التي يشهدها القطاع التقني والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تمثل أحد الركائز الأساسية في أجندة المعهد.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للمشاركة بين كلية ليوا ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع الإمارات وهي منظمة عالمية مرموقة تكرس جهودها لدفع عجلة التكنولوجيا والابتكار.

يُعد هذا التعاون خطوة هامة في مسيرة كلية ليوا المستمرة لتوفير فرص تعليمية تحولية ودفع التميز في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية.