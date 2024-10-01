رئيس الدولة: تحتفي الإمارات والصين بروابط متينة تمتد لأربعة عقود

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ صديقي فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنياً للصين مزيداً من التقدم والنماء. تحتفي الإمارات والصين بروابط متينة تمتد لأربعة عقود، ونواصل العمل معاً لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاقها بما فيه المزيد من التنمية والازدهار لبلدينا وشعبينا".