شكرا لقرائتكم خبر عن صدور بيان في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام