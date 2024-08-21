الراقصة صافيناز نزلة رقص مثير على واحدة ونص: كسحت لورديانا

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الراقصة صافيناز، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ببدلة رقص وصفها المتابعون بأنها فاضحة.

وظهرت صافيناز بصورة جريئة قريبة من وجهها، إرتدت فيها بدلة رقص، إعتبرها المتابعون فاضحة إذ بدا صدرها بشكل مبالغ فيه.

صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

وتعتبر صافيناز واحدة من الراقصات اللاتى ظهرن خلال السنوات الأخيرة بعد دخولها الساحة عبر فيلم القشاش، لتنطلق بعده إلى عالم الشهرة خلال سلسلة من الأفلام وكليبات الأغانى، حيث شاركت بالتمثيل في فيلم “أنت حبيبى وبس” مع محمد ثروت، وكذلك فيلم “أمان يا صاحبى” مع سعد الصغير ومحمود الليثى.