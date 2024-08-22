الراقصة سما المصري تمسكه وتنزل اللبن بيدها فى أجرأ فيديو لها ومتابع: الوحش عاوز لبن

عدن - كتب سعد محمود - قامت الفنانة المصرية سما المصري بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تقوم بحلب بقرة. وقد استخدمت يدها في عملية الحلب، لتنزل اللبن في إناء.

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك ايه ؟؟