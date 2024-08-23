رانيا يوسف هتوريك الحتة الكندوز بوصلة رقص على واحدة ونص

العالمين الجديدة - سعد محمود - خاضت الفنانة رانيا يوسف الخطوة الأولى تجاه الغناء، من خلال أغنية «ليك» بتوقيع المخرجة بتول عرفة، والكليب من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق.

خاضت الفنانة رانيا يوسف الخطوة الأولى تجاه الغناء، من خلال أغنية «ليك» بتوقيع المخرجة بتول عرفة، والكليب من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق.

كانت المخرجة بتول عرفة قالت إن كليب أغنية «ليك» والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل استعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.

وأضافت أن الكليب فكرته بسيطة وأنها اعتمدت على الاستعراضات بشكل كبير، مشيرة إلى أن رانيا يوسف تظهر بـ3 إطلالات مختلفة، متمنية أن يلقى الكليب إعجاب الجمهور، خاصة أنه بذل فيه مجهود كبير على مستوى التصوير والتحضيرات إضافة إلى أن رانيا يوسف تظهر بشكل مغاير عما ظهرت به من قبل.



