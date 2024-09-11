فن ومشاهير

رانيا يوسف تنشر فيديو من كواليس مسلسل "عمر أفندي" وتعلق: "وداعاً دلال.. وداعاً البنسيون"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "عمر أفندي"، والذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد.

وعلقت رانيا يوسف، على الفيديو الذي نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام":"وداعاً دلال.. وداعاً البنسيون.. وداعاً مسلسل عمر أفندي، أتمنى تكونوا استمتعتوا بشخصية دلال في المسلسل".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، يدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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