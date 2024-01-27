باسيل: قرار محكمة العدل تأكيد صارخ على قيام إسرائيل بإبادة جماعية وكنا ننتظر أكثر مما صدر

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، أنّ "ما كنّا ننتظره من ​محكمة العدل الدولية​ وقبلها من ​مجلس الأمن​، هو أكثر ممّا صدر الجمعة، إذ كان يُفترض بالحدّ الأدنى أن يتضمّن قرارًا فوريًا لوقف ​العدوان الإسرائيلي​ على الفلسطينيّين".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قرار محكمة العدل الدولية بحقّ إسرائيل يبقى قرارًا تاريخيًّا، يشكّل تأكيدًا صارخًا على قيام إسرائيل بالإبادة الجماعيّة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​"، معلنًا "أنّنا نؤيّده، ونرى فيه بريق أمل لإحقاق الحقّ والعدالة، وننوّه بجهد ​جنوب إفريقيا​".

وشدّد باسيل على أنّه "لو تحرّكت ​المحكمة الجنائية الدولية​ بالفعاليّة نفسها عندما تقدّمتُ كوزير للخارجيّة بطلب رسمي في 23 تمّوز 2014، حول ارتكابات إسرائيل حينها في ​غزة​، لكانت شكّلت رادعًا، وربّما ساهمت بتفادي ما يحصل اليوم. بكلّ الأحوال، سنبقى نناضل من أجل العدالة والحق".